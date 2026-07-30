İsmail Kartal\'dan 2 isim için sakatlık açıklaması: İçeride buz tedavisi oluyorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 kalarak tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, turu geçtiklerini ama maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi. Zabrze Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

''DERS ÇIKARACAĞIZ''

İkinci yarıya hamlelerle çok iyi başladıklarını dile getiren Kartal, "İlk devrede maalesef istediğimiz gibi oyun sergileyemedik. İkinci yarıya hamlelerle çok iyi başladık ve pozisyonlar bulduk. Avrupa kupalarında bu tip maçları oynamak kolay değildir. Rakibimiz iyi hazırlanmıştı, maçı hiç bırakmadı. İki takım için de güzel maç oldu, pozisyonlar vardı. Neleri eksik, neleri iyi yaptık bundan kendimize ders çıkaracağız. Gelişmeye devam eden bir takımız. Turu geçtik, onun için mutluyum." diye konuştu.

''HAMLELERDEN SONRA BASKILAR YEDİK''

Çok net pozisyonlar kaçırdıklarını vurgulayan Kartal, "İkinci golü atsak rakibi ümitlendirmeyebilirdik. Rakibi şu açıdan tebrik ediyorum oyunun hiçbir anında maçı bırakmadılar. Eksiklerimizin farkındayız. Rakibimiz çok iştahlıydı, onlara yapacağımız baskıları bize yaptılar. İlk devre çok istediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık ama ikinci yarı çok baskılı oynadık. Ara ara rakip üzerimize geldi. Hamlelerden sonra baskılarda yedik." değerlendirmesinde bulundu.

"BUZ TEDAVİSİ OLUYORLAR"

Hem Oosterwolde'nin hem de Ake'nin sol bek ve stoper oynayabildiğini dile getiren Kartal, tecrübesi ve ayak tekniği sebebiyle Ake'yi stoperde değerlendirdiğini aktardı. Maçta sakatlanan oyuncuları hakkında konuşan İsmail Kartal, ''Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur.'' sözlerini sarf etti.

''BU SENE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ''

Duran toplara iyi çalıştıklarını anlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Duran toplara bu sene çok önem veriyoruz. Hem savunma hem de hücumda. Çalışmaya mecburuz, bu bizim işimiz. Takımın gelişmesi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları zaten yapıyoruz. İlk yarıda hücumda topu yeteri kadar tutamadık. İsmail'in orta sahaya girmesiyle orada sertleştik ve ikinci yarı daha fazla top tutabildik. Talisca çok yoruldu ve top tutamayacak duruma geldi. Rakip üzerimize geldi, oyunu riske etti. Biz de çabuk oyuncularla driplinglerle savunma arkası koşularıyla ikinci ve üçüncü golü atmak için değişikliklere gittik. Biz pas yapan, topun bizde kalmasını isteyen bir takımız. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için oyunun yönünü değiştiremedik ve rakibi koşturamadık."