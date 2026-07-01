İsmail Köybaşı'nın Futbolculuk Kariyeri Sona Erdi - Son Dakika
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İsmail Köybaşı'nın Futbolculuk Kariyeri Sona Erdi

01.07.2026 22:51
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Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyerini noktaladığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

İsmail Köybaşı, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Köybaşı'nın Futbolculuk Kariyeri Sona Erdi - Son Dakika

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