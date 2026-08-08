İsmail Köybaşı'nın Jübilesinde Göztepe Galip

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşılaştı. Maçı İzmir temsilcisi Göztepe 2-1 kazandı.

İSONEM Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi Göztepe, Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sundbeg, Bokele, İsmail Köybaşı, Matos, Miroshi, Antunes, Henrique ve Armstrong'dan oluşan 11 ile çıktı.

Trabzonspor da karşılaşmaya Onuralp Çevikhan, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Aral Şimşir, Saviola, Muçi ve Onuachu'dan oluşan 11 ile çıktı.

Karşılaşmayı her iki takımın taraftarları tribünlerde birlikte izledi. Jübile maçına ilk 11'de kaptan olarak başlayan İsmail Köybaşı, sahaya çıktığı sırada alkışlarla karşılandı.

Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini 45+4. dakikada Sundbeg penaltıdan, 50. dakikada Janderson attı. Trabzonspor'un golünü ise 53. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Göztepe'nin yeni transferi Gökdeniz Bayrakdar, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

-İsmail Köybaşı, son kez taraftarı selamladı

Göztepe taraftarı, İsmail Köybaşı'na "Hayallerini gerçekleştirdiğin için teşekkürler kaptan" pankartıyla veda etti.

Karşılaşma öncesinde Köybaşı'na AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile iki takımın temsilcileri tarafından plaket ve çiçek verildi.

Köybaşı, kızıyla sahayı turlayarak taraftarı selamladıktan sonra taraftarın isteği üzerine son kez üçlü çektirdi.

Maçın 5. dakikasında oyundan çıkan İsmail Köybaşı, yerini Ogün Bayrak'a bıraktı.

Köybaşı, tüm futbolculara sarılarak yeşil sahalara veda etti.

Köybaşı'nın kariyeri

İsmail Köybaşı, 1989'da İskenderun'da doğdu. 2003'te İskenderunspor altyapısında futbola başlayan Köybaşı, kariyerini sol bek olarak sürdürdü.

Süper Lig'de ilk olarak 2007-2009 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Köybaşı, 2009'da Beşiktaş'a transfer oldu. 2016'ya kadar burada forma giyen Köybaşı, 2010-11 Türkiye Kupası ve 2015-16 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı, 2019'da İspanya'nın Granada takımına transfer oldu.

2020'de Çaykur Rizespor'a gelen Köybaşı, bir sezon sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Köybaşı, 2022'de Göztepe'ye transfer oldu.