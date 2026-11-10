İsmail Okumuş FK, Sindelhöyükspor'u 7-1 yendi, Yerebasmaz hat-trick yaptı - Son Dakika
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İsmail Okumuş FK, Sindelhöyükspor'u 7-1 yendi, Yerebasmaz hat-trick yaptı

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İsmail Okumuş FK, Sindelhöyükspor\'u 7-1 yendi, Yerebasmaz hat-trick yaptı
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Kayseri Kâmil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş FK, ligin 3. haftasında Sindelhöyükspor'u 7-1 mağlup ederek 9 puana ulaştı. Mustafa Yerebasmaz'ın üç gol attığı maçta Sindelhöyükspor'da Ömer Faruk Akburak 30. dakikada kırmızı kart gördü.

Kayseri Kamil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Sindelhöyükspor'u 7-1 mağlup edip 3'de 3 yaparak 9 puana ulaştı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet İnci, Tolga Selvi, Resul Satılmış

İsmail Okumuş FK: Abdulkadir Polat, Ömer Faruk Kalkan, Arda İlik, Ahmet Korkmaz (Reha Akkan dk. 51), Erdal Kartal, Mustafa Efe Uluç (Osman Kemahlı dk. 46), Musa Güneş (Resul Yıldırım dk. 51), Durdu Eren Özgül, Batuhan Gümüş (Kadir Uğur dk. 46), Samet Çetin, Mustafa Yerebasmaz (Fatih dk. 53)

Sindelhöyükspor: Halil Yanar, Çelebi Osman Gülce (Selman Suvay dk. 46), Alper Gürkcü, İlkay Develioğlu, Mithatcan Arslan (Hakan Firez dk. 46), Sami Seyis, Muhammet Mustafa Koyuncu, Ömer Faruk Akburak, Mevlit Dinç (Fatih Özkan dk. 76), Hasan Çetin, Yusuf Suvay

Goller: Mustafa Yerebasmaz (dk. 1,19,36), Arda İlik (dk. 10,26), Erdal Kartal (dk. 42), Batuhan Gümüş (dk. 45) (İsmail Okumuş FK), İlkay Develioğlu (dk. 85) (Sindelhöyükspor)

Kırmızı kart: Ömer Faruk Akburak (dk. 30) (Sindelhöyükspor)

Kaynak: İHA
İsmail OkumuşKayseriSporSon Dakika

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