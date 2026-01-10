İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan\'ı unutmadı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Süper Kupa finalindeki Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Yüksek, "Mükemmel mücadele, hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İsmail Yüksek, ara transfer döneminde takıma katılan futbolcuların kısa sürede uyum sağladığını da vurguladı. Milli futbolcu, "Yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyet, yönetime teşekkür ederim." dedi.
Açıklamasının sonunda dikkat çeken bir mesaj veren İsmail Yüksek, "Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun." sözleriyle konuşmasını tamamladı. Yüksek'in bu sözleriyle, cezaevinde bulunan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a da selam gönderdiği belirtildi.
