İsmail Yüksek: 'Dünya Kupası'nda Gurur Yaşamak İçin Hazırız' - Son Dakika
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İsmail Yüksek: 'Dünya Kupası'nda Gurur Yaşamak İçin Hazırız'

13.06.2026 03:35
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İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu ve heyecanını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz." dedi.

İsmail Yüksek, ay-yıldızlı ekibin, Killarney Park'taki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her şeyin iyi gittiğini belirten Yüksek, "İnşallah Allah'ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki de iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuvayı en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu heyecanımız sahaya girince bitecek"

Yüksek, Dünya Kupası'nda sahaya çıkarken ne düşüneceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim. Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Kendimle gurur duyuyorum. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz."

"Hocamız gerekli analizleri yaptı"

Avustralya maçına hazır olduklarını aktaran milli futbolcu, "Hocamız gerekli analizleri yaptı. Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır." dedi.

Yüksek, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da kendileriyle aynı duyguları taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onda da bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu, belki uzun yıllar turnuva olacağını her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım bunu sahaya uyguluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek: 'Dünya Kupası'nda Gurur Yaşamak İçin Hazırız' - Son Dakika

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