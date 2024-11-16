İsmail Yüksek: 'Son maçta galip gelip grubu lider bitireceğiz' - Son Dakika
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İsmail Yüksek: 'Son maçta galip gelip grubu lider bitireceğiz'

İsmail Yüksek: \'Son maçta galip gelip grubu lider bitireceğiz\'

A Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Yüksek, Galler ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, son karşılaşmalarında galip gelerek grubu lider bitirmek istediklerini belirtti. Kayseri halkının desteğine teşekkür eden Yüksek, takımının başarısızlıklarından dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

16.11.2024 23:27  Güncelleme: 23:30
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Yüksek, "Son dakikaya kadar ettiğimiz mücadele takdire şayandı. Son maç bizim için gerçekten çok önemli. Galibiyet almamız gerekiyor. İnşallah o maçta galip gelip, grubu lider bitireceğiz. Soyunma odasında tabi ki de üzüldük. Daha çok Kayseri halkının bu muhteşem desteğine galibiyet verememek oldu. Hepimiz inançlıyız. Bu takım ve jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından milli futbolcu İsmail Yüksek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayseri halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden İsmail Yüksek, "Öncelikle tüm Kayseri halkına bu maçta verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar mükemmel bir destek vardı. Biz de onlara güzel bir galibiyet ile veda etmek isterdik. Bu güzel destek için gerçekten teşekkür ederiz. Şu an grupta lideriz. Namağlup gidiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Son 1 maçımız kaldı. O maçı da en iyi şekilde galip gelerek bu grubu lider bitirip A Ligi'ne çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU JENERASYON HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Kerem Aktürkoğlu'nun maçın son anlarında penaltı vuruşunun başına geçmesini de büyük bir cesaret olarak nitelendiren milli futbolcu Yüksek, "Kerem bence son dakika çok büyük bir cesaret gösterdi. Tabii futbolda bunlar var. Kaçıyor, herkes kaçırıyor. Kerem çok önemli bir oyuncu. Bizim için çok büyük sorun olmadı. Son dakikaya kadar ettiğimiz mücadele takdire şayandı. Son maç bizim için gerçekten çok önemli. Galibiyet almamız gerekiyor. İnşallah o maçta galip gelip, grubu lider bitireceğiz. Soyunma odasında tabi ki de üzüldük. Daha çok Kayseri halkının bu muhteşem desteğine galibiyet verememek oldu. Hepimiz inançlıyız. Bu takım ve jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. Soyunma odasında birbirimize güvenmemizi ve daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Salı günü daha güçlü çıkmamız gerektiğini de konuştuk. İnşallah Salı günü de bunu göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek: 'Son maçta galip gelip grubu lider bitireceğiz' - Son Dakika

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