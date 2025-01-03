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İsmail Yüksek'ten Kötü Haber

İsmail Yüksek\'ten Kötü Haber

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

03.01.2025 15:19
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Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan milli futbolcu İsmail Yüksek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşılan mesajda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

25 yaşındaki orta saha, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 resmi maça çıkıp, bin 176 dakika süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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