Spor

- İsmet Taşdemir: "Bulunduğumuz yer, oynadığımız oyun bize keyif veriyor"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz yer, bugün oynadığımız oyun bize keyif veriyor. Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar" dedi.

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Ligde play-Off potasında yarışın içerisinde olduklarını söyleyen Taşdemir, "Kolay gibi görünen zor bir maçtı. Çok dirençli bir rakip vardı. Bu maçları oynamak bazen zor oluyor. Bununda örneklerini gördük. Bugün arkadaşlarım buna mahal vermediler ve dolayısıyla kazandık. Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyum. Play-off potasında yarışın içerisindeyiz. Kalmaya devam ediyoruz devam ettiğimiz sürece öz güvenimiz de artıyor. Yaklaşık 2 senedir bu ligdeyiz. Bulunduğumuz günden beri hemen hemen her hafta play-Off potası içerisindeyiz. Bizim için sevindirici ama makas daralıyor ve lig zorlanıyor. Bulunduğumuz yer, bugün oynadığımız oyun bize keyif veriyor. Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar" dedi.