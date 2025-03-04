İsmet Taşdemir: Hedeflerden Sapma Yok - Son Dakika
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İsmet Taşdemir: Hedeflerden Sapma Yok

İsmet Taşdemir: Hedeflerden Sapma Yok

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir, İstanbulspor maçı sonrası hedeflerinin değişmediğini vurguladı.

04.03.2025 00:01
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-1 sona eren İstanbulspor maçı sonrası hedeflerinden şaşmadıklarını dile getirerek, "Benim de oyuncu arkadaşlarımın da hedeflerimizde en ufak sapma yok. Biz hayallerimiz yolunda çalışmaya ve işimizi hakemlere bırakmadan kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligimizin iyi futbol oynayan takımlarından biriyle oynadık bugün. Ön alan baskısıyla doğru oyun oynadık ilk yarı. İkinci yarı işler değişti bekleme oyununa döndük. Aslında ikinci yarı farkı açacak pozisyonlarda bulduk ancak atamadık. Sonuçta 1 puana razı olduk" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda ilk kez böyle bir çizgi gördüm"

Hakemin kararlarından memnun olmadığını ve hakemlerin oyunu okuyamadıklarını dile getiren İsmet Taşdemir, "Son attığımız golün çizgisi çok manidar. Hayatımda ilk defa böyle bir çizgi gördüm. Maçın önüne geçen pozisyonlardı bunlar. Bugün ofsaytla alakası olmayan pozisyonlarda golümüz verilmedi. Belki de futboldan gelmedikleri için oyunu okuyamıyorlar. Benim de oyuncu arkadaşlarımın da hedeflerinde en ufak sapma yok. Biz hayallerimiz yolunda çalışmaya ve işimizi hakemlere bırakmadan kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"9 puanlık avantajımız var ancak bitmedi"

Oynanmamış maçlar üzerinden konuşmayı sevmediğini söyleyen Taşdemir, "Oynanmamış 11 tane maç var. Biz nasıl olsa şampiyon olduk diyemeyiz. Evet 9 puanlık avantajımız var ancak oynamadan kazanmış sayılmazsınız. Rakip hocaya teşekkür ederim övgü olarak söylemiş ligi garantilediğimizi ancak öyle değil" diye konuştu.

"Elimden gelse 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim"

Yoğun maç temposunda mücadele ettiklerini söyleyen Taşdemir, "Markao en iyi oyunlarından birini oynamadı bugün. Elimden gelse 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bu maçı Pazar günü de oynayabilirdik. Takvimi yapanların bunları gözden geçirmesini isterim. Mendes bizim için önemli tabi ki ancak çoğu oyuncumuz değerli. Barış'ında zamanı gelecektir. Geçiş oyunlarında bize çok yardımcı olacaktır ilerleyen zamanlarda. Buraya kadroyu bilerek ve isteyerek geldim. Geçiş oyununda Rivas ve Mendes planımız vardı ancak sakatlık işi bozdu" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Hedeflerden Sapma Yok - Son Dakika

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