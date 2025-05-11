İsmet Taşdemir Kocaelispor'a Veda Etti - Son Dakika
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İsmet Taşdemir Kocaelispor'a Veda Etti

İsmet Taşdemir Kocaelispor\'a Veda Etti

Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü yenerek şampiyon oldu. Taşdemir veda etti.

11.05.2025 19:36
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, bu maçta takımın başındaki son görevine çıktığını, kupa töreninin ardından herkese veda edeceğini açıkladı.

İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça dair konuşacak pek bir şey olmadığını, sonrasında dahil olduğu bir serüvende mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kolay gibi gözüken aslında zor bir sezonu mutlu şekilde geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, Kocaelispor camiasının yeniden Süper Lig'de olmasına bir nebze de olsa vesile olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Taşdemir, hayatta hiçbir şeyin kolay olmadığına değinerek, "Bu da dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. Kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

Şampiyonlukta emeği geçen futbolculara teşekkür eden Taşdemir, "Çok önemli bir karakter koydular ortaya. Önemli olan bu kentin Süper Lig'de olmasıydı. Bunu başaran bir ekibin içinde olduğum için hem kendimle hem de ekibimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, ilk geldiği gün birlik ve beraberlik içinde olmaları halinde bu işi başarabileceklerini söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün benim son maçımdı, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir 5 ay geçirdim. Kişiler önemli değil, önemli olan camialar. Bu camianın yeri Süper Lig'di. Burada olduğu için de çok mutluyum."

Taşdemir, konuşmasının soru-cevap bölümüne geçtiği sırada toplantı salonuna giren Kocaelisporlu oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. İsmet Taşdemir'i ıslatan futbolcular, bir süre şampiyonluğu kutladı.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım da sahaya Kocaelispor'un şampiyonluğu, kendilerinin de ligde kalmayı garantilemiş bir şekilde çıktığını, bundan dolayı hiçbir iddiası olmayan bir maç olduğunu belirterek, kendileri açısından sevindirici olanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan maçı bitirmeleri olduğunu söyledi.

Bir futbolsever olarak Kocaeli şehrinin Süper Lig'e çıkmasına çok sevindiğini belirten Yıldırım, "Kocaeli'nin taraftarıyla, takımıyla Süper Lig'e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Kocaelispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir Kocaelispor'a Veda Etti - Son Dakika

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