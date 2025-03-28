İsmet Taşdemir: Şampiyonluk İçin Kritik Maç - Son Dakika
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İsmet Taşdemir: Şampiyonluk İçin Kritik Maç

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçı öncesi heyecan ve kazanma isteğini vurguladı.

28.03.2025 00:32
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- İsmet Taşdemir: "Şampiyonluk için önemli bir maç"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:

"Tahriklere kapılmadan anı ve maçı yaşayalım"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Benim için de heyecanlı ve güzel bir karşılaşma olacak. Kazanarak hem kendimizi hem de şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçip camiamızı sevince boğabiliriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren Kocaeli ekibi, akşam antrenmanıyla günü tamamladı. Antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçının önemli olduğunu dile getirdi.

"Camiamız için önemli bir derbi"

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Milli takımdaki oyuncularımızın gelmesiyle idmanlarda tam kadro çalışacağız. Sakaryaspor maçı şampiyonluğumuz ve her şey için önemli bir maç. Ezeli rekabet için şehrimiz ve camiamız için önemli bir derbi. Zorluk seviyesi yüksek derbileri kendim yaşadım ama bu kadarını ben de ilk defa yaşayacağım. Benim içinde heyecanlı ve güzel bir karşılaşma olacak. Kazanarak hem kendimizi hem de şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçip camiamızı sevince boğabiliriz" dedi.

"Tahriklere kapılmadan maçı yaşayalım"

Sakaryaspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Taşdemir, "Teknik heyet, oyuncular, şehrimiz ve taraftarımız bu maçı kazanmayı istiyoruz. Çok önemli bir maç. Tahriklere kapılmadan sadece anı ve maçı yaşayalım. Kazanmak için bizler sahada, taraftarlarımız tribünde bir şeyler yapalım. Bundan sonra da 7 tane şampiyonluk için önemli maçımızın olduğunu unutmayalım. Bu maça yoğunlaşıp bu maçtaki her türlü enerjimizi bitirip, her türlü kaygıdan uzak, olaylara sebebiyet vermeden maçımızı bitirelim. Bizim için önemli olan şampiyonluk. Taraftarımız kalan yedi maçımızı unutmadan bizi desteklerlerse sahada mücadele eden oyuncularıma yardımcı olurlarsa bizim için çok daha iyi olur. Onlardan istediklerim sadece son 7 maçı düşünerek provoke işlere kapılmadan biz sadece maçımızda kalalım" diye konuştu.

"Ümitsizliğe kapılacak durum yok"

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedeflediklerine dikkat çeken Taşdemir, "Şu an herkes de son beş maçta 5 beraberlik hiç maç kazanılamıyor, nasıl bir liderlik var denilebilir ama 5 beraberlik de bizim halen 3. ile 9 puan farkımız var. Şehirde bazı kesimlerce ümitsizliğe kapıldığını hissediyorum ama ümitsizliğe kapılacak bir durum yok. Şunu bilmemiz gerekiyor. 8 tane önemli maçımız var. Alınan her puan çok önemli ve değerlidir. Lider takım olarak her maçı kazanmayı istiyorum ama bazen mümkün olamayabiliyor. Biz sadece 16 yıllık hasretini çektiğimiz Süper Lig hasretini nasıl giderebiliriz? Onun derdindeyiz. Bazen 1 puanda bizi şampiyonluğa götürecektir. 3 puan da tabii ki çok daha iyi olacak. Kalan 8 maçımızda tabii ki bizim için gerekli olanı alıp tek amacımız olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncuların sakatlıkları ile ilgili de açıklama yapan Teknik Direktör Taşdemir, Mendes'in milli takımdan daha iyi bir şekilde döndüğünü, ufak tefek sıkıntılarının olduğunu onlarında maça kadar giderileceğini belirtti. Taşdemir ayrıca Rivas ve Caner'i deneyeceklerini de söyleyerek en azından bir tanesinin takımla birlikte olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Şampiyonluk İçin Kritik Maç - Son Dakika

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