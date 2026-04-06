İsmi Galatasaray\'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ın ismi son günlerde eski kulübü Galatasaray ile sıkça anılmıştı. 26 yaşındaki deneyimli savunmacı, kariyerine Almanya’da devam etme kararı aldı.

HOFFENHEIM İLE 2030 YILINA KADAR YENİ SÖZLEŞME

Sky Sport DE'de yer alan habere göre; Hoffenheim yönetimi ile Ozan Kabak arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinde artık sona yaklaşıldı. Taraflar, 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Bu hamleyle Hoffenheim, savunma hattının lideri olarak gördüğü Ozan'ı gelecek sezonlarda da takımda tutacak.

GALATASARAY İDDİALARI RAFTA KALDI

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Ozan Kabak için nabız yokladığı iddiaları gündemi meşgul etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu "yuvaya dönüş" ihtimali, Ozan'ın takımıyla yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varmasının ardından rafa kalktı.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan deneyimli oyuncu, rakip kalelere 4 gol atma başarısı gösterdi.