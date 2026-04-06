İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor
İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

06.04.2026 17:07
Ozan Kabak ve Hoffenheim arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinde prensip anlaşma sağlandı. Milli oyuncunun Alman ekibi ile 2030 yılına kadar yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Ozan Kabak'ın ismi son günlerde ciddi şekilde eski takımı Galatasaray'la da anılıyordu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak'ın ismi son günlerde eski kulübü Galatasaray ile sıkça anılmıştı. 26 yaşındaki deneyimli savunmacı, kariyerine Almanya’da devam etme kararı aldı.

HOFFENHEIM İLE 2030 YILINA KADAR YENİ SÖZLEŞME

Sky Sport DE'de yer alan habere göre; Hoffenheim yönetimi ile Ozan Kabak arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinde artık sona yaklaşıldı. Taraflar, 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Bu hamleyle Hoffenheim, savunma hattının lideri olarak gördüğü Ozan'ı gelecek sezonlarda da takımda tutacak. 

GALATASARAY İDDİALARI RAFTA KALDI

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Ozan Kabak için nabız yokladığı iddiaları gündemi meşgul etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu "yuvaya dönüş" ihtimali, Ozan'ın takımıyla yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varmasının ardından rafa kalktı.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan deneyimli oyuncu, rakip kalelere 4  gol atma başarısı gösterdi. 

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı
Paylaşımı olay oldu Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
