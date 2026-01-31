İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor - Son Dakika
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
31.01.2026 17:03
Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 13 puan toplayarak küme düşme hattında yer alan ikas Eyüpspor, göreve getirilen Atila Gerin yönetiminde son 3 haftada 5 puan toplayarak küme düşme hattından kurtuldu.

Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayan ikas Eyüpspor, alınan başarısız sonuçların ardından genç hoca ile yollarını ayırmış, Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştı. Orhan Ak ile de istediği çıkışı yapamayan İstanbul ekibi, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta sadece 13 puan toplayarak küme düşme hattında yer aldı. Bu sonuçla birlikte Orhan Ak ile de yollar ayrıldı.

ATİLA GERİN DÖNEMİ BAŞLADI

Alınan kötü sonuçların ardından neredeyse takımındaki tüm oyuncuları ile yollarını ayırmak zorunda kalan Eyüpspor'da göreve 2022 yılından bu yana kulüpte yardımcı antrenörlük yapan 57 yaşındaki Atila Gerin getirildi.

3 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Futbolseverlerin neredeyse küme düşecek gözüyle baktığı Eyüpspor, Atila Gerin ile küllerinden yeniden doğdu. Konyaspor mücadelesinde uzatma anlarının son saniyesine kadar önde olan Eyüpspor, yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Geride bıraktığımız hafta Beşiktaş ile karşılaşan Eyüpspor, oldukça iyi performans sergileyerek siyah-beyazlı ekip karşısında yine son bölümde yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. İstanbul ekibi, bu hafta ise Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. İlk yarıyı geride kapatan Eyüpspor, ikinci yarıda muhteşem bir oyun sergileyerek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Bu sonuçlarla birlikte yeni hocasıyla 3 maçta 5 puan toplayan Eyüpspor, puanını 18'e yükselterek küme düşme hattından kurtuldu. Deneyimli teknik adam, takımının başında gösterdiği performansla kısa süre içerisinde adından çokça söz ettirdi.

