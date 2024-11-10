İspanya Avrupa Futsal Şampiyonu

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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda, İspanya şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele etti.

Organizasyonun final maçında Ukrayna'yı 4-1 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise üçüncülük mücadelesinde İngiltere'ye 5-1 mağlup olarak turnuvayı dördüncü tamamladı.

Avrupa Futsal Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.