İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman\'a taciz suçlaması

İsmi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan ancak La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Nijeryalı milli futbolcu Ademola Lookman'ın ismi çarpıcı bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

LOOKMAN'A TACİZ SUÇLAMASI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Ademola Lookman, İspanyol bir model tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor. Söz konusu iddialara göre, olay yakın zamanda gerçekleşen özel bir görüşme sırasında meydana geldi. Ancak şu ana kadar ne İspanyol polisi ne de herhangi bir resmi makam tarafından Lookman aleyhine resmi bir suçlama veya soruşturma açıldığına dair doğrulanmış bir bilginin olmadığı belirtildi.

LOOKMAN CEPHESİ SESSİZ

İspanya ve İtalya'da kısa süre içerisinde büyük ses getiren bu iddialara oyuncu ve yakın çevresi tarafından da henüz yanıt gelmedi. Nijeryalı oyuncunun, bu iddialara kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.