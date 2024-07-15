İspanya, EURO 2024 Finalinde İngiltere'yi 2-1 Yenerek Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

İspanya, EURO 2024 Finalinde İngiltere'yi 2-1 Yenerek Şampiyon Oldu

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı. İspanya'nın gollerini 47. dakikada Williams ve 86. dakikada Oyarzabal attı. İngiltere'nin tek golü ise 73. dakikada Palmer'dan geldi. Bu sonuçla İspanya, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

15.07.2024 00:07
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Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand (Dk. 83 Nacho), Laporte, Cucurella, Rodri (Dk. 46 Zubimendi), Fabian Ruiz, Yamal (Dk. 89 Merino), Olmo, Williams, Morata (Dk. 68 Oyarzabal)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo (Dk. 70 Palmer), Rice, Shaw, Foden (Dk. 89 Toney), Bellingham, Kane (Dk. 61 Watkins)

Goller: Dk. 47 Williams, Dk. 86 Oyarzabal (İspanya), Dk. 73 Palmer (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 25 Kane, Dk. 53 Stones, Dk. 90+2 Watkins (İngiltere), Dk. 31 Olmo (İspanya)

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

47. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar sokulan Yamal, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Williams'a aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

49. dakikada Williams'ın pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Olmo'nun şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Williams'ın ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Bellingham'ın yay içinden sert şutunda top kalenin yanından oyun alanı dışına gitti.

66. dakikada Olmo'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yamal'ın yerden uzak köşeye şutunda kaleci Pickford uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Saka, pasını altıpas önündeki Bellingham'a aktardı. Kaleye sırtı dönük olan bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Palmer'ın önüne bıraktı. Ceza yayının sağındaki Palmer, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yamal'ın karşı karşıya şutunda kaleci Pickford sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

86. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Cucurella'nın soldan altıpas gerisine gönderdiği topa kayarak dokunan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Rice'ın kafayla vurduğu topu kaleci Unai Simon çizgi üzerinde çıkardı. Altıpas gerisine yükselen topa bu kez Guehi kafa vuruşunu yaptı. Bu kez çizgi üzerindeki Olmo kafayla topun ağlara girmesine engel oldu. Dönen topta şansını Rice bir kez daha denedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

Almanya, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, EURO 2024 Finalinde İngiltere'yi 2-1 Yenerek Şampiyon Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya, EURO 2024 Finalinde İngiltere'yi 2-1 Yenerek Şampiyon Oldu - Son Dakika
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