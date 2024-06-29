İspanya, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Porto Riko'yu mağlup etti

Spor

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya, Porto Riko'yu 89-63 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan A Grubu ilk maçında İspanya, Porto Riko'yu 26 sayı farkla mağlup etti.

Türkiye, ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.