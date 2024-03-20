İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) son 5 yılda yaptığı tüm sözleşmeler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Merkezi Operasyon Birimi (UCO), federasyon binasına, bazı ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.
İspanya resmi haber ajansı EFE, Madrid Majadahonda 4 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesinde başlatılan soruşturma ve Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talimatıyla UCO'ya bağlı ekiplerin bu sabah RFEF'in Madrid'deki merkez binasında ve İspanya'nın farklı kentlerindeki bazı ev ve iş yerlerinde arama yaptığını bildirdi.
Ülke basınında yer alan iddialarda, RFEF'in eski yönetiminin yaptığı, son 5 yıllık dönemi (2018-2023) kapsayan, farklı kamu kurumları ve özel kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde ve idari işlerde yolsuzluk ile para aklama iddialarının araştırıldığı, 7 kişinin gözaltına alınmasının beklendiği ifade edildi.
Madrid'in ilçesi olan Majadahonda'daki mahkeme, İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanması için bu ülke ile RFEF'in eski başkanı Luis Rubiales döneminde yaptığı anlaşmayla bağlantılı soruşturma başlatmıştı.
İspanya Süper Kupası 2019'dan bu yana Suudi Arabistan'da oynanırken, RFEF ve Süper Kupa'daki 4'lü turnuvaya katılan kulüpler yılda 40 milyon avroya yakın gelir elde ediyor.
RFEF'in Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmada aracılığı, eski futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu bir şirket yapmış ve çok yüksek miktarda komisyon alındığına dair iddialar İspanyol basınında yer almıştı.
Jandarmanın, Rubiales'in Granada'daki evinde de arama yaptığı belirtiliyor.
Eski RFEF Başkanı Rubiales, Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesinden sonra büyüyen eleştirilerin ardından Eylül 2023'te istifa etmek zorunda kalmıştı.
Hermoso'nun Rubiales'e karşı açtığı dava halen devam ediyor.
Son Dakika › Spor › İspanya Futbol Federasyonu'na soruşturma: Jandarma baskın düzenledi - Son Dakika
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