İspanya Futbol Federasyonu, isyan çıkaran kadın milli futbolculara sert tepki gösterdi - Son Dakika
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İspanya Futbol Federasyonu, isyan çıkaran kadın milli futbolculara sert tepki gösterdi

23.09.2022 11:59
İspanya Futbol Federasyonu, isyan çıkaran kadın milli futbolculara sert tepki gösterdi

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), kadın milli futbol takımında teknik direktör Jorge Vilda'yı istemeyen 15 futbolcunun takımı bırakacaklarına ilişkin yazılı açıklamasına sert cevap vererek, milli formayı giymek istemeyenlerle yolla devam etmeyeceğini duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), kadın milli futbol takımında teknik direktör Jorge Vilda'yı istemeyen 15 futbolcunun takımı bırakacaklarına ilişkin yazılı açıklamasına sert cevap vererek, milli formayı giymek istemeyenlerle yolla devam etmeyeceğini duyurdu.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nda son bir aydır süregelen bir grup futbolcunun takımdaki çalışma ortamından dolayı "heyecanlarını yitirdiği ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığına" ilişkin kriz büyüdü.

15 milli futbolcu, RFEF'e ayrı ayrı elektronik posta göndererek, teknik direktör Vilda'nın görevden alınmaması halinde milli takımı bırakacaklarını açıkladı.

Kadın futbolcuların girişimi ne RFEF'de ne de İspanyol basınında destek buldu.

RFEF, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktörün devamlılığına futbolcuların karar veremeyeceğini vurgulayarak, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Vilda'ya destek verdi.

İspanya'da mevzuat gereği milli takıma çağrılan bir futbolcunun kampa katılmaması halinde 2 ila 5 yıl sahalardan men cezası alabileceğini hatırlatan RFEF, bu yola başvurmayacağını, futbolculara baskı uygulamayacağını, sadece İspanya Milli Takımı formasını giymek istemeyenleri kadroya çağırmayacağını, gerekirse genç ve tecrübesiz futbolcularla yoluna devam edeceğini duyurdu.

İspanyol basını da kadın milli futbolcuların protestosunu "İsyan", "Kabul edilemez şantaj" başlıklarıyla vererek, böyle bir şeyin asla kabul edilemeyeceğini, milli takımın her şeyin üzerinde olacağını belirterek, bu futbolcuları kınadı.

Diğer yandan söz konusu 15 milli futbolcunun arasında Real Madrid'de forma giyenler ile Altın Top ödülü sahibi Alexia Putellas'ın olmadığı görüldü.

Kadın milli takımındaki huzursuzluk ağustos ayında oynanan Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son iki maçta sıkça gündeme gelmiş ve bazı futbolcular, sözlü olarak yaptıkları açıklamalarda teknik direktör Vilda'yı istemediklerini söylemişlerdi.

İspanya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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Kaynak: AA

İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Futbol Federasyonu, isyan çıkaran kadın milli futbolculara sert tepki gösterdi - Son Dakika

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