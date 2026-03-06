İspanya Kadın Futbol Takımı, Antalya'ya gelmeyebilir - Son Dakika
İspanya Kadın Futbol Takımı, Antalya'ya gelmeyebilir

06.03.2026 10:09
İspanya Kadın Futbol Takımı, yarın Antalya'da Ukrayna ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçına güvenlik endişesi nedeniyle gelmemeyi düşünüyor.

İspanya Kadın Futbol Takımı'nın, yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde güvenlik endişesi yaşadığı öne sürüldü.

GÜVENLİK ENDİŞESİ GÜNDEMDE

İspanya basınında yer alan bilgilere göre, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle İspanya Kadın Milli Takımı'nın Antalya'daki karşılaşmaya gitme konusunda tereddüt yaşadığı ifade edildi.

MAÇIN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

İspanya'nın maça çıkmama ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası eleme karşılaşmasının akıbeti de merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Antalya, Ukrayna, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Desene bu senede turist yok oteller bir bir iflas bayragini cekecekler 0 4 Yanıtla
  • 155168 155168:
    kahır olduk 1 0 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    Daha uygun yapıcı bir haber başlığı yapılabilirdi 1 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    Türk yetkililer bursa veya İzmir'e alsaydı maçı böyle bir sakınca varsa savaş kokan tarafa neden maç veriliyor aslında bahane ama siyasi ve TFF bunu bilmeleri lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
