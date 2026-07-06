İspanya, Portekiz ile Mücadeleye Hazır - Son Dakika
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İspanya, Portekiz ile Mücadeleye Hazır

06.07.2026 04:06
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Luis de la Fuente, Ronaldo'ya hayran olduğunu belirtirken, İspanya'nın galibiyet hedeflediğini vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Portekiz'le karşılaşacak İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çok önemli bir isim olduğunu belirterek "Biz kendi maçımızı oynamaya çalışacağız, onlardan ve Cristiano'dan üstün olmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Dallas Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Portekiz'in harika oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Portekiz'deki bütün oyunculara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Fuente, "Biz, oyun planımız gereği, topla oynadığımızda rakibe dikkat etmeye çalışacağız ancak onların bizden, sağ kanadımızdan daha fazla endişe duymasını istiyoruz. Bu bölgede oynayan oyunculardan kim olursa olsun, yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri, rakibin bizden çekinmesini sağlamak olur. Kadromuzdaki tüm oyunculara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruyu yanıtlayan Fuente, kendisinin Ronaldo'ya hayran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karakteri, hırsı, gelişme arzusu, kazanma isteği, her gün daha iyi olma çabası, yorulmak bilmezliği ile onun gibi futbolcuların ve insanların açık bir hayranıyım. Gençler ve o kadar genç olmayanlar için bir örnektir. Cristiano'nun önünde saygıyla eğiliyorum. Bence o hala pek çok miras bırakmaya devam edecek bir futbolcu. O, bugün her koşulda dikkat etmeniz, her zaman gözünüzü üzerinde tutmanız gereken bir oyuncu. Maçta bire bir markaj yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor, ancak sahanın belirli bölgelerinde gözünüzü üzerinden ayırmamanız gereken bir isim. İşte Cristiano budur. ve bilirsiniz ki sahip olduğu yetenekle, kaliteyle, maçların kaderinin belirlendiği o gerçek bölgelerde en iyisi. Oynamamasını tercih ederim ama oynayacağını düşünüyorum. O zaman yapacak bir şey yok, tarihin en iyi oyuncularından birini izleyerek gösterinin tadını çıkaracağız. Biz kendi maçımızı oynamaya çalışacağız, onlardan ve Cristiano'dan üstün olmaya çalışacağız."

Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Lamine Yamal'ın çok istekli olduğunu, antrenmanlarda çok çalıştığını ifade ederek, "Yaptığı işten çok memnunum. Tüm takım onun performansından memnun. Her durumda rakip savunmacıyı daha da yıpratabiliyor. Takım olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Rakibin endişe duymasını sağlamak istiyoruz. Bizim görevimiz birlikte, takım hissiyle çalışmak, bana bir oyuncudan daha fazlasını veren şey bu. Denge, takımın oyununun her alanından gelir. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Seyirciler için harika bir maç olacağını düşündüğüm, fantastik bir teknik ve taktik seviyede olduğunu düşündüğüm mücadele." diye konuştu.

Portekiz'e karşı son UEFA Uluslar Ligi finalinden tecrübeli olduklarını dile getiren Fuente, Portekiz'i oyunun tüm aşamalarında yenmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya, Portekiz ile Mücadeleye Hazır - Son Dakika

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