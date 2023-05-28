İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı - Son Dakika
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İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı

İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı

28.05.2023 14:41

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla ortaya koyduğu performansla İspanya'yı salladı. Kosovalı santrfor, 27 gol atan Güiza'dan sonra bir sezonda en fazla fileleri havalandıran futbolcu oldu. Muriqi bir gol daha atması durumunda kulübün en kısa sürede en çok gol atan 5. futbolcusu olacak.

Sezon başında Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi adeta küllerinden doğdu. Kosovalı santrfor, İspanyol ekibinde sergilediği performansla kulüp tarihine adını harflerle yazdırdı.

GUİZA'DAN SONRA BİR İLK

Son olarak Valencia ağlarını havalandıran Vedat Muriqi, Güiza'dan sonra Mallorca'da bir ilki başardı. 14 gole ulaşan Kosovalı golcü, 27 kez fileleri havalandıran Güiza'dan sonra bir sezonda en çok gol atan isim oldu.

REKORA RAMAK KALDI

Vedat Muriqi kalan maçlarda bir gol daha atması durumunda kulübün en kısa sürede en çok gol atan 5. oyuncusu olacak. Kosovalı santrfor bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 15 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı
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Vedat Muriqi, Mallorca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı - Son Dakika
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