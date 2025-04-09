İspanyollar duyurdu! Galalatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da sevgilisi haline gelen Osimhen'de mutlu sona ulaşırsa yaptığı bu transfer tarihe geçecek.
AS'ın haberine göre; Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, sarı-kırmızılıların bu transferi İtalyan ekibine 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeyi planladığını yazdı. Bu transfer, aynı zamanda Türk futbol tarihinin de en pahalı transferi olacak.
İspanyollar, Cimbom'un Nijeryalı golcüye teklif edeceği sözleşmenin detaylarını da duyurdu. Galatasaray'ın Osimhen'e her yıl için net 15 milyon euro maaş alacağı 3 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Bunun yanı sıra kontrata cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor.
Bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de 20 golü bulunan Osimhen, gol krallığında da zirvede yer alıyor.
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