İspanyol ekibi Real Madrid'de Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildi

İspanyol ekibi Real Madrid'de Arda Güler eylül ayının futbolcusu seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu Arda Güler oldu. Kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada 21 yaşındaki milli futbolcu tebrik edildi; Arda Güler bu sezon 7 maçta 1 gol attı.
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçildi.
Real Madrid'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, ayın futbolcusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler tebrik edildi.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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