İspanyol yıldız Pedro Porro\'nun tatil tercihi Antalya oldu

PREMİER Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen İspanyol milli futbolcu Pedro Porro'nun sezon öncesi tatil tercihi Antalya'nın Serik ilçesi oldu.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Kingdom Hotel'e eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla gelen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusunun 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi. Yoğun geçen sezon ve Dünya Kupası sonrası ailesiyle dinlenme fırsatı bulan Porro, otelin sunduğu eğlence alanlarında çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi. İspanyol futbolcu su parkındaki kaydıraklarda çocuklarıyla eğlenip, yunus gösterilerini izledi. Ailesiyle gün boyu su parkında vakit geçiren yıldız futbolcu, çeşitli aktivitelere de katıldı.