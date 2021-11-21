Isparta 32 Spor: 0-2

Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2 - 0 yenildi.50'nci dakikada Kadir'in pasıyla kale önünde bulaşan Said, sert vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.

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