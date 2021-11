Isparta 32 Spor: 0-2

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Yakup Özhan, Selim Şenöz, Sinan Bilen

ŞANLIURFASPOR: Murat Demir – Mustafa Çakır (Dk.43 Kemal Can), Caner (Dk.46 Burak), Vedat (Dk.61 Yasin), Behlül (Dk.76 Özgür can), Muhammed Enes (Dk.61 Mustafa Durak), Erkan, Can, Çağlar, Ferhat, Muhammed RaşitISPARTA 32 SPOR: Alp – Şamil, Efşan, Kadir, Said Can (Dk.67 Gökdeniz), Ertuğrul, Mustafa Diler (Dk.67 Mahmut Altınkaya), Furkan (Dk.75 Gökdeniz), Arif Birşen, Taner, Mustafa Açar (Dk.75 Seyid)SARI KARTLAR: Kemal Can, (Şanlıurfaspor) Mustafa Diler, Furkan (Isparta 32 Spor)GOLLER: Dk.50 Said, Dk.89 Şamil (Isparta 32 Spor)

Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2 - 0 yenildi.50'nci dakikada Kadir'in pasıyla kale önünde bulaşan Said, sert vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.

89'uncu dakikada ceza alanında kaleciyle baş başa kalan Şamil, güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.