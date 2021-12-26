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Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2 - Son Dakika

Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2

26.12.2021 17:05
Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2

Türkiye 2.Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor, ligdeki 17. Maçında Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Ispartaspor, ligdeki 17. Maçında Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup oldu.

Meçğn önemli anları:

Dakika 16: Zonguldak Kömürspor atağında soldan ortasında arka direkte Rıdvan Bingöl müsait durumda topa dokunamadı.

Dakika 22: Isparta 32 Spor atağında Arif Birşen'in sağdan ortasında ön direkte Taner Gümüş topu istediği gibi kontrol edemedi ve mutlak bir gol kaçtı.

Dakika 30: Zonguldak Kömürspor'da sol çaprazdan Fatih 2 oyuncuyu çalımladı ve ortasında son arda savunma araya girdi.

Dakika 40: Zonguldak Kömürsporlu Osman Paşa, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yüzde yüzlük net gol pozisyonu kaçırdı. Kaleci Alp Arda topu son anda kornere çeldi.

Dakika 56: Zonguldak Kömürsporlu Osman Paşa, savunmanın arkasına atılan pasta kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kalmak üzereyken son anda Efşan araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere attı.

Dakika 58: Zonguldak Kömürspor atağında sol çaprazdan kaleye sokulan Fatih Bektaş'ın vuruşunda kaleci Alp Arda ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Dakika 60 (GOL): Zonguldak atağında Sefa Aksoy'un sağdan kullanılan serbest atışta Ali Osman kafayla arka direği indirdi, Hakan Çevik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

Dakika 66 (GOL): Zonguldak Kömürsporlu Eyüp Akcan'ın ortasında arka direkte Osman Paşa ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Dakika 73: Isparta 32 Sporlu Bozan Uymaz'ın sağdan ortasında Burak Aydın'ın vuruşu üst direkten auta çıktı.

Dakika 78: Isparta atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Akif Özerli'nin vuruşu kaleci Yüsel'de kaldı.

Dakika 93; Ispartaspor bu dakikada penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Arif Birşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Stat: : Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Samet Özkul xx Barış Çiçeksoyu xx

Isparta 32 SPOR: Alp Arda xx, Efşan Geçgin xx, Şamil Başaran x (dk. 66 Gökhan Göksu x), Said Can Açıkalın x (dk. 46 Bozan Uymaz x), Ertuğrul Kurtuluş xx (dk. 82 Seyid Ahmet Han), Mustafa Diler x, Akif Özerli x, Furkan Özdemir x (dk. 65 Embiya Ayyıldız x), Arif Birşen xx, Taner Gümüş, xx, Mustafa Acar x (dk. 46 Burak Aydın x)

Cristowaps Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x (dk. 46 Yüksel Egemen Yaylı x) Selim Şahin xx, Sefa Aksoy xx, Rıdvan Akgül xx, Eyüp Akcan xx (dk. 90 Muhammed Ali Kızıl), Hakan Çevik xxx, Ali Osman Karnapoğlu xx, Ertuğrul Şenlikoğlu xx, Fatih Bektaş xx (dk. 84 Yılmaz Daler), Emre Kara xx, Osman Paşa Zorlu xxx (dk. 72 Oğuzhan Matur x)

Sarı kartlar: Ertuğrul Şenlikoğlu, Hakan Çevik, (Zonguldak Kömürspor), Alp Arda, Taner Gümüş (Isparta 32 Spor)

Goller: 60 Hakan Çevik, dk. 66 Osman Paşa (Zonguldak Kömürspor), dk. 90 Arif Birşen (Isparta 32) - ISPARTA

Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2
Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2
Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2

YORUMLAR
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Zonguldak, Isparta, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Isparta 32 Spor-1 Cristowaps Zonguldak Kömürspor: 2 - Son Dakika
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