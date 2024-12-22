Isparta 32 Spor ile Karaköprü Belediyespor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor ile Karaköprü Belediyespor Golsüz Berabere Kaldı

Isparta 32 Spor ile Karaköprü Belediyespor Golsüz Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında Karaköprü Belediyespor ile 17. haftasında oynadığı karşılaşmada golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

22.12.2024 18:30  Güncelleme: 18:33
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 17. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Karaköprü Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Melih Aldemir, Hüseyin Sepetçioğlu, Ömer Faruk Büyükeken

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Halil Duman (Furkan Uludaş dk. 90+2), Yiğithan Güveli, Efecan Saçıkara, Abdülkerim Canlı, Caner Koca, Vedat Bora (Kaan Öztürk dk. 17), Muhlis İstemi (Bora Taşdemir dk. 90+2), Fırat Aras (İlhan Doğanay dk. 46, Diyar Sak dk. 86), Kubilay Türkyılmaz

Karaköprü Belediyespor: Gökhan Siverek, Şiyar Kepir, Gökhan Kurumuş, Oruç Yılmaz, Berkan Aksoy, Eyyüp Rızvanoğlu (Mustafa Aydoğdu dk. 72), Halil Köçer, Mert Caymaz, Mustafa Berk Özköroğlu, İbrahim Halil Talay (İbrahim Öner dk. 89), Muhammet Yılmaz

Sarı kartlar: Halil Duman, İlhan Doğanay, İsmail Hakkı Doğan (Isparta 32 Spor), Muhammet Yılmaz, İbrahim Halil Öner (Karaköprü Belediyespor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor ile Karaköprü Belediyespor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

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