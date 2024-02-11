Isparta 32 Spor Taraftarlarından 32 Bin Askıda Bilet Toplandı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor Taraftarlarından 32 Bin Askıda Bilet Toplandı

Isparta 32 Spor Taraftarlarından 32 Bin Askıda Bilet Toplandı

TFF 2. Lig takımlarından Isparta 32 Spor'un bugün Motolux 68 Aksaray ile yapacağı karşılaşma için 32 Gençlik taraftar grubunca 32 bin 'askıda bilet' toplandı. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, kampanyanın takıma ve kulübe önemli bir katkı sağladığını belirtti ve destek olanlara teşekkür etti.

11.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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TFF 2. Lig takımlarından Isparta 32 Spor'un bugün Motolux 68 Aksaray ile yapacağı karşılaşma için 32 Gençlik taraftar grubunca 32 bin "askıda bilet" toplandı.

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, yaptığı açıklamada, takımın bugün saat 14.00'te Isparta Atatürk Stadyumu'nda 68 Aksaray ile karşı karşıya geleceğini hatırlattı.

Taraftar grubunca takıma destek sağlamak amacıyla hafta başında "Hedef 32 bin" sloganıyla askıda bilet kampanyası başlatıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kampanya, 32 Gençlik'in liseli üyelerinin özverili çalışmasıyla 5 günlük sürede beklenenin ötesinde bir başarıya ulaştı. Bu kampanya, sadece bilet satın almakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve spora olan sevgiyi arttırmasına da yardımcı oldu. Kampanya takıma ve kulübe de önemli bir katkı sağladı."

Özdemir, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta 32 Spor Taraftarlarından 32 Bin Askıda Bilet Toplandı - Son Dakika
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