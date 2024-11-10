Isparta 32 Spor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor Beraberlikte Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor Beraberlikte Güçlü Performans Gösterdi

Isparta 32 Spor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor Beraberlikte Güçlü Performans Gösterdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller 2. dakikada Doğukan Efe ve 9. dakikada Kubilay Türk Yılmaz'dan geldi.

10.11.2024 17:41  Güncelleme: 17:53
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Kemal Savaş, Feyzullah Çimen, Muhammet Mahmut Delimazı

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Kaan Öztürk dk. 78), Furkan Uludaş, Gürkan Başkan, Hamit Kulya, Caner Koca, Abdülkerim Canlı, Vedat Bora (İlhan Doğanay dk. 68), Berat Satılmış (Bora Taşdemir dk. 86), Muhlis İstemi, Kubilay Türk Yılmaz

Sincan Belediyesi Ankaraspor: Bayram Kılıç, Berk Taşkın, Muhammed Bayır, Yunus Metin, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi, Doğukan Efe, Emre Can Örme (Oltan Karakullukçu dk. 75), Halil İbrahim Esen (Abdussamed Karnuçu dk. 75), Batuhan Kırdaroğlu (Yusuf Buğra Koşal dk. 90+3), Burak Tarlabölen (Ramazan Eren Demir dk. 57)

Goller: Doğukan Efe (dk. 2) (Sincan Belediyesi Ankaraspor), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 9) (Isparta 32 Spor)

Kırmızı kart: Yunus Metin (dk. 72) (Sincan Belediyesi Ankaraspor)

Sarı kartlar: Hamit Kulya, Furkan Uludaş, Bora Taşdemir (Isparta 32 Spor), Batuhan Kırdaroğlu (Sincan Belediyesi Ankaraspor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor Beraberlikte Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika

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