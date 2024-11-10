TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 11. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Kemal Savaş, Feyzullah Çimen, Muhammet Mahmut Delimazı
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Kaan Öztürk dk. 78), Furkan Uludaş, Gürkan Başkan, Hamit Kulya, Caner Koca, Abdülkerim Canlı, Vedat Bora (İlhan Doğanay dk. 68), Berat Satılmış (Bora Taşdemir dk. 86), Muhlis İstemi, Kubilay Türk Yılmaz
Sincan Belediyesi Ankaraspor: Bayram Kılıç, Berk Taşkın, Muhammed Bayır, Yunus Metin, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi, Doğukan Efe, Emre Can Örme (Oltan Karakullukçu dk. 75), Halil İbrahim Esen (Abdussamed Karnuçu dk. 75), Batuhan Kırdaroğlu (Yusuf Buğra Koşal dk. 90+3), Burak Tarlabölen (Ramazan Eren Demir dk. 57)
Goller: Doğukan Efe (dk. 2) (Sincan Belediyesi Ankaraspor), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 9) (Isparta 32 Spor)
Kırmızı kart: Yunus Metin (dk. 72) (Sincan Belediyesi Ankaraspor)
Sarı kartlar: Hamit Kulya, Furkan Uludaş, Bora Taşdemir (Isparta 32 Spor), Batuhan Kırdaroğlu (Sincan Belediyesi Ankaraspor) - ISPARTA
Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor Beraberlikte Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika
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