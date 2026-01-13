Isparta\'da Amatör Spor Kulüplerine Destek Artıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile amatör kulüp yöneticilerini ağırladı. Amatör spor kulüplerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi tarafından kulüplere verilen 40 bin liralık desteğin 80 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentte spor alt yapısının daha da güçlenmesi noktasında önemli çalışmalara imza atıyor. Başkan Başdeğirmen, spor yatırımlarının yanı sıra kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine de önemli destekler sunuyor.

Bu kapsamda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile amatör kulüp yöneticilerini ağırladı. Amatör spor kulüplerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi tarafından kulüplere verilen 40 bin liralık desteğin 80 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Başkan Başdeğirmen, "Sizlerin bu işteki emeğinin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Sizler sayesinde bu güzel çocuklarımız spor yapıyorlar, başarı elde ediyorlar, Türkiye'de daha farklı yerlere gelebiliyorlar ve sporun en üst seviyesine kadar çıkacak bir altyapı oluşabiliyor. Bu da hep sizin elinizde olan ve sizin sayenizde olan çalışmalar. Biz de göreve geldiğimiz günden beri sporla alakalı çalışmalara ne katkı verebiliriz düşüncesiyle sürekli bu hizmetin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Amatör de olsa, profesyonel de olsa mutlaka yanlarında oluyoruz. Belediye olarak sporun yanında eğer olmazsak onun bir ayağının eksik olduğunu biliyoruz. En büyük desteklerin de yerel yönetimlerden geldiğini görüyoruz. Isparta kulüp anlamında bereketli bir il. Ne kadar çok kulüp, o kadar çok başarılı ve üst seviyelere çıkacak çocuğumuz demek. Biz de bunlardan memnun oluyoruz. Spor deyince akla ilk futbol geliyor. Futbol bütün dünyada sporun önde gelen bir ayağı ama onun dışında da çok önemli branşlar var. Halterde varız, boksta varız, güreşte varız, masa tenisinde varız, eskrimde varız, judoda varız. Aklınıza gelebilecek tüm branşlarda belediyemizin sporcuları var. Kulüplerimize daha çok destek vermek istiyoruz ama imkan dahilinde her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizde Isparta Belediyesi olarak kulüplerimize 2025 yılında verdiğimiz 40 bin liralık desteğimizi 2026 yılı için 80 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

"Göreve geldiğiniz günden bu yana Isparta'da yapılmayanlar yapıldı"

Kulüp yöneticileri ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, kentin spor alt yapısına yönelik yaptığı yatırımlarla kentin sporuna önemli katkılar sunduğunu söylediler. Kulüp yöneticileri, "Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyoruz. Siz emekçisiniz diyerek bizlerin hakkını teslim ettiniz, bizler de sizin hakkınızı teslim ediyoruz. Amatör spor kulüplerine verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. İlk aday olduğunuzda bizlere spor müdürlüğünün kurulacağının sözünü vermiştiniz. O sözünüzü tuttunuz. Isparta'nın spor alt yapısında sizin sayenizde yapılmayan yapıldı. Siz göreve gelmeden önce Afyonkarahisar'daki tesisleşme Isparta'yı dörde katlıyordu. Sizin sayenizde Afyonkarahisar'daki tesisleşmeye yetiştik. Sizin bu yapmış olduğunuz spor yatırımlarıyla çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Yapmış olduğunuz ve yapacağınız spor yatırımları ile amatör spor kulüplerine verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederiz" dediler.

Başkan Başdeğirmen ayrıca Emre Mahallesi Spor Kompleksi içinde bulunan soyunma odasına ek yeni bir soyunma odası, Engelsiz Yaşam Merkezi yanındaki alana ve İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu bahçesine yeni bir kapalı spor salonu ve belirlenen bir noktaya da doğal çimli saha yapılacağını müjdeledi.