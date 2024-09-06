Enes Gündaşlı Anısına Karate Şampiyonası

Spor

Hayatını kaybeden Ispartalı karate sporcusu Enes Gündaşlı'nın anısına Isparta'da Karate Şampiyonası düzenlendi. 5-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda gerçekleşecek olan Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası'nın teknik toplantısı ve açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 700 genç karatecilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların gösterdiği azim ve yetenek, Enes'in spora olan bağlılığını ve özverisini yaşatmanın en güzel yolu olacaktır.

Şampiyona, genç karatecilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulacağı ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissettireceği bir etkinlik olarak planlandı. Seremonide konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya şampiyonanın Isparta için önemine vurgu yaparak konuşmasında şunları söyledi: "Bugün burada, genç sporcularımızın yeteneklerini sergileyeceği ve sporun birleştirici gücünü hissedeceğimiz bu önemli etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası'nın ilimizde düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, hem sporun gelişimine katkıda bulunuyor hem de gençlerimize örnek teşkil ediyor. Bu anlamlı şampiyonayı daha da özel kılan bir konu var. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan, ilimizin kıymetli sporcusu Enes Gündaşlı'nın anısını yaşatmak üzere bu şampiyonayı gerçekleştiriyoruz. Turnuvanın tüm sporculara başarılar getirmesini ve centilmence geçmesini diliyorum."

Seremoninin devamında Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta'nın merhum sporcusu Enes Gündaşlı'nın anısına düzenlenen önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu tür ulusal düzeyde gerçekleşen organizasyonların Isparta'da düzenlenmesinin şehrin tanıtımı açısından önemini vurguladı. Ayrıca turnuvaya katılan sporcuları, hakemleri, antrenörleri ve sporcu ailelerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Enes Gündaşlı'nın ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunduktan sonra ailesine plaket takdim edildi. - ISPARTA