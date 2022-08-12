Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor

12.08.2022 14:37

- Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor Hedef 1. Lig'e çıkmak Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Goalball Takımı, ekim ayında Konya'da düzenlenecek olan turnuvanın hazırlıkların başladı.

- Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Hedef 1. Lig'e çıkmak

ISPARTA - Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Goalball Takımı, ekim ayında Konya'da düzenlenecek olan turnuvanın hazırlıkların başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 4-9 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Goalball Turnuvasına Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Isparta Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Dinçman'ın antrenörlüğünde çalışmalarına 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştiriyor.

Goalball sporunda 2019'dan beri çalışmalar yaptığını belirten Dinçman "Çalışmalarımıza yükselme ligi olarak başladık. Bayan takımımız 2.lige yükseldi. İkinci kategori turnuvamız ekim ayı içerisinde yapılacak şuan onun hazırlıkları içerisindeyiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Isparta Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı sporcusu Gamze Gürdal, takımda olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek "Spor yapmayı çok seviyorum. Yükselmede ikinci ligde oynuyoruz. Hedefimiz birinci lige çıkmak" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

gençlik, Isparta, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta Kadın Goalball Takımı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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