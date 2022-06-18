Isparta 'da Deregümü Köyü seralar bölgesinde bulunan özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı prefabrik binalarda öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiyelerin yardımıyla kontrol altına alındı. Beş prefabrik binanın zarar gördüğü yangında en büyük teselli ise can kaybının yaşanmaması oldu.

Kaynak: İHA

Isparta, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Isparta Valisi Baruş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.