Isparta Valisi Baruş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Isparta Valisi Baruş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

18.06.2022 16:59
Isparta Valisi Baruş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Isparta'da Deregümü Köyü seralar bölgesinde bulunan özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı prefabrik binalarda öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiyelerin yardımıyla kontrol altına alındı.

Isparta'da Deregümü Köyü seralar bölgesinde bulunan özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı prefabrik binalarda öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiyelerin yardımıyla kontrol altına alındı. Beş prefabrik binanın zarar gördüğü yangında en büyük teselli ise can kaybının yaşanmaması oldu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunurken evleri yanan ailelere geçmiş olsun temennilerini iletti.

Vali Aydın Baruş, Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı ve firma yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Vali Baruş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yangında zarar gören ailelerin geçici barınma dahil ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri bölgede hasar tespit çalışmalarına başlattı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta Valisi Baruş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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