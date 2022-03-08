Ispartalı hakemlerden Başdeğirmen'e forma hediyesi - Son Dakika
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Ispartalı hakemlerden Başdeğirmen'e forma hediyesi

08.03.2022 18:17
Ispartalı hakemlerden Başdeğirmen'e forma hediyesi

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekci, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Mustafa Sağdıç, İl Hakem Kurulu Üyesi Şeref Basmacı, İsmail Ünal, B Klasman Hakemi Berkan Çetin, İl Hakemi Aslıhan Erol, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekci, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Mustafa Sağdıç, İl Hakem Kurulu Üyesi Şeref Basmacı, İsmail Ünal, B Klasman Hakemi Berkan Çetin, İl Hakemi Aslıhan Erol, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. İl Hakem Kurulu Başkanı Tüfekci ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Mustafa Sağdıç tarafından Başkan Başdeğirmen'e isminin yazılı olduğu forma hediye etti. İl Hakem Kurulu Başkanı Tüfekci ve beraberindeki hakem kurulu üyeleri, Başkan Başdeğirmen'le şehrin sporundaki son durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. İl Hakem Kurulu Başkanı Tüfekci, Isparta'daki sportif yaptırımlarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Hakemi Aslıhan Erol'a da karanfil takdim ederek gününü kutladı. - ISPARTA

Ispartalı hakemlerden Başdeğirmen'e forma hediyesi

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Şükrü Başdeğirmen, Türkiye, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ispartalı hakemlerden Başdeğirmen'e forma hediyesi - Son Dakika


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