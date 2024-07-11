Ispartalı Halterci Fatmagül Çevik Türkiye Rekoru Kırdı

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Isparta'da gerçekleştirilen ve 63 kulüp, 173 kadın, 186 erkek toplam 359 sporcunun katıldığı Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Ispartalı milli halterci Fatmagül Çevik +87 kiloda 108 kg kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Isparta'nın ev sahipliğinde 10-13 Temmuz tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde Ispartalı milli halterci Fatmagül Çevik +87 kiloda 108 kg kaldırarak Türkiye rekoru kırdı. 63 kulüp, 173 kadın, 186 erkek toplam 359 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya Vali Aydın Baruş da katılarak müsabakaları izledi, dereceye giren sporcu ve takımlara madalyalarını verdi.

Törende konuşan Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü Türkiye Halter Şampiyonası'nı Isparta'da gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Türkiye Halter Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonayı burada gerçekleştirmek bizim için büyük bir mutluluk. Isparta her zaman halterle iç içe olmuş, haltere aşina bir ilimiz. Başarılı sporcular çıkartmış, az önce de izledik Ispartalı Fatmagül Çevik bir Türkiye rekoruyla şampiyonluğu süsledi. Her müsabakada yarışan gençlerimiz gelecekte rahmetli Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Taner Sağır gibi abilerinin Nurcan Taylan gibi ablalarının başarılarını elde etmek için ter dökecekler. Ülkemizin geleceği olan bu gençlerimiz için devletimiz, Spor Bakanlığımız ve biz federasyon olarak üzerimize düşenin en iyisini gerçekleştirmeye çalıştığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

"Buradaki sporcuların bu başarıları bizlerin göğsünü kapatıyor"

Şampiyonanın ödül töreninde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Türkiye rekoru kıran Ispartalı Fatmagül Çevik'in başarısından gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye Şampiyonası'nın Isparta'da yapılmış olması büyük bir onur kaynağıdır. Buradaki sporcuların bu başarıları bizlerin göğsünü kapatıyor. Isparta'dan çıkmış olan kızımız Fatmanur çok güzel sonuçlar alarak bizleri her yerde, layık olduğu şekilde temsil ediyor. Yıldızlarda almış olduğu Dünya birinciliği ve Avrupa birinciliği ile bayrağımızı göndere çektirmiştir Isparta olarak. Diğer sporcularımızda buradaki başarılarından sonra yurt dışındaki müsabakalarda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı coşkuyla söyletecekleri inancındayım" şeklinde konuştu.

"Kızlar hepinizle gurur duyuyoruz"

Törende konuşma yapan Isparta Valisi Aydın Baruş ise "Türkiye'nin dört bir tarafından 32 ilden, 63 spor kulübünden gelen 173 bayan 186 erkek sporcumuz olmak üzere 359 sporcumuzu burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Hepiniz güzel Isparta'mıza hoş geldiniz" dedi.

Müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik eden Vali Baruş "Yarışmak, rekabet etmek, akranları arasında ön plana çıkmak gençlerimize büyük güven veriyor, özgüvenlerinin gelişmesinde katkıda bulunuyor. Bu şampiyonların Isparta'da gerçekleştirilmesine çok önemli katkı sağlayan Türkiye Halter Federasyonu Başkanımız sayın Talat Ünlü'ye ve ekibine teşekkür ediyorum çünkü iyi sporcular yetiştiriyoruz. Fatmagül, Berra gibi bugün birincilik elde eden Ispartalı sporcularımız var, onlarla birlikte halter sporunu geliştirmenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle kadınlarımızda bu sporun yayılması, onların cesaretle bu sporu yapması Türk gibi güçlü ifadesine bir anlam daha katıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Kızlar hepinizle gurur duyuyoruz" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA