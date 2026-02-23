İsrail Bobsled Takımı Diskalifiye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Bobsled Takımı Diskalifiye Edildi

23.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Kış Olimpiyatları'nda, İsrail 4'lü bobsled takımı sahte beyan nedeniyle diskalifiye oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın son gününde İsrail 4'lü bobsled erkek takımının sahte beyanda bulunduğu için diskalifiye edildiği ortaya çıktı.

Gazze'de soykırıma verdiği destekle daha önce gündeme gelen Adam Edelman'ın kaptanlığını yaptığı takım, cumartesi günü yarıştığı ekipte pazar sabahı bir değişikliğe gitti.

Kurallara göre, sadece bir takım üyesinin rahatsız veya yarışmaya uygun olmaması durumunda değişikliğe izin veriliyor.

İsrail Olimpiyat Komitesi, sporcu Uri Zisman'ın delegasyon başkanına sahte beyanda bulunduğunu itiraf etmesi üzerine takımı diskalifiye etti. Komite, yaptığı açıklamada, bu davranışın "olimpiyat sporcularından beklenen standartları karşılamadığını" belirtti.

Edelman, suistimali savunmaya devam etti

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna'nın canlı yayında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı desteklediğini ifşa etmesiyle gündeme gelen 34 yaşındaki Edelman, sahte sağlık beyanını arkadaşları Ward Fawarseh'in yarışabilmesi için yaptıklarını söyledi.

Takım kaptanı olarak yapılan suistimali savunmaya devam eden Edelman, "Son tura girerken sıralamamız neredeyse önceden belli olduğu için, yedek arkadaşımızın olimpiyatlarda yarışma fırsatına sahip olması bizim için daha önemliydi. Değişikliği yapmak için harekete geçtik. Ancak sunduğumuz şartlar, bir takımın kadro değişikliği yapmasına izin veren kriterleri karşılamadı ve son turumuzdan çekildik." ifadelerini kullandı.

Edelman'ın sahte beyanda bulunmalarını "kriterlerin karşılanmaması", kendi olimpiyat komiteleri tarafından diskalifiye edilmelerini de "çekilme" olarak ifade etmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrail Bobsled Takımı Diskalifiye Edildi - Son Dakika

Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:35:44. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Bobsled Takımı Diskalifiye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.