İstanbul, 2036 Olimpiyatları İçin Adaylığını Destekliyor - Son Dakika
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İstanbul, 2036 Olimpiyatları İçin Adaylığını Destekliyor

İstanbul, 2036 Olimpiyatları İçin Adaylığını Destekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için güç birliği yaparak Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Adaylık ile ilgili tanıtım filmleri gösterildi ve sunumlar yapıldı.

19.11.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), İstanbul'un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarına adaylığı için güç birliği yaptı. 3 kurum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi heyetiyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) heyetiyle, 'İstanbul 2036' konulu çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu ve ilgili İBB bürokratları da tam kadro katıldı. Toplantıda, Türkiye ve İstanbul'un 2036 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarına adaylığıyla ilgili tanıtım filmleri gösterildi, sunumlar yapıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü olarak, Türkiye hükümetinin İstanbul'un olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği başvurusunu tam anlamıyla desteklediğini bildirmekten büyük onur duyuyorum. 3796 numaralı Olimpiyat Kanunu, olimpik oyunlara ev sahipliği yapmanın, ulusal bir öncelik olduğunu vurgulamakta, İstanbul'un adaylığı için somut bir zemin hazırlamakta ve bu amacı gütme konusundaki kararlılığımızı sergilemektedir. Söz konusu kanun; gerekli yapıların, kaynakların ve operasyonel düzenlemelerin ana hatlarını çizmek suretiyle, başvurunun başarısı için kapsamlı hukuki ve finansal çerçeveyi sağlamaktadır. Hükümetimizin, İstanbul'un olimpiyat oyunlarına ev sahipliği konusunda, ulusal ve küresel bağlamda yankı uyandıracak olağanüstü bir kapasite sergileyeceğine inancı tamdır. Olimpiyat ruhunu yansıtan, mükemmeliyet, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik anlamında kalıcı bir miras yaratacak bir olimpiyat sunmaya hazırız. Başvurumuzu değerlendirdiğiniz için teşekkür eder, her iki tarafın çıkarlarını gözeten verimli bir ortaklık içerisinde, gelecek nesillere ilham olacak unutulmaz bir olimpiyat için sizlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekleriz" dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de şunları söyledi:

"İstanbul'un olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma teklifi bir hayal değil, Türkiye'nin olimpik harekete ve onun değerlerine olan uzun süreli bağlılığının bir yansımasıdır. İstanbul, olimpiyat oyunlarının temsil ettiği çeşitlilik, kapsayıcılık ve birlik ruhunu bünyesinde barındıran bir şehirdir. Bu adaylık, Büyükşehir Belediyemizin, hükümetimizin ve en önemlisi, İstanbul halkının ve Türkiye'nin güçlü desteğine sahiptir. TMOK, bu teklifin aktif bir ortağı olmaktan, paydaşlarımızı desteklemekten ve yönlendirmekten gurur duymaktadır. Birlikte hem İstanbul'a hem de olimpik harekete fayda sağlayacak oyunlar düzenlemeyi hedefliyoruz. Amacımız; sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal katılımda yeni bir standart belirleyecek bir oyun düzenlemektir. Planlarımız; oyunların şehir, ülke ve küresel Olimpiyat camiası için olumlu ve kalıcı bir miras bırakmasını sağlayacaktır. TMOK Başkanı ve bir IOC üyesi olarak, bu adaylığın bir ekip çalışması, şeffaflık ve olimpik hareketin başarısına olan ortak bağlılık temelinde inşa edileceğini temin ederim. Gelecek nesillere ilham verecek bir olimpiyat oyunları için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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