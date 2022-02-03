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İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi - Son Dakika

İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi

03.02.2022 13:06

Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar, İstanbul'a geldi. Taraftarın dört gözle beklediği 28 yaşındaki orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. 28 yaşındaki Şilili orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.

Beklenen uçak indi! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar, İstanbul'da

KAMPA GİDECEK

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Pulgar bir yolculuk daha yapacak. Tecrübeli orta saha Antalya'da kamp yapan takıma dahil olacak.

6 AYLIK KİRALIK

Pulgar, 6 aylığına Fiorentina'dan kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Göstereceği performansa göre sezon sonunda teklif yapılacak.

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Galatasaray, İstanbul, Uçak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi - Son Dakika
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