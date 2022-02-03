Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. 28 yaşındaki Şilili orta saha sağlık kontrollerinden geçecek.
Sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Pulgar bir yolculuk daha yapacak. Tecrübeli orta saha Antalya'da kamp yapan takıma dahil olacak.
Pulgar, 6 aylığına Fiorentina'dan kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Göstereceği performansa göre sezon sonunda teklif yapılacak.
Son Dakika › Spor › İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi - Son Dakika Spor