Başakşehir: "Sorularımıza cevap alamadık" - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili almış olduğu kararlar sonrası Başakşehir, sormuş oldukları soruların cevaplarını alamadıklarını ve yeni sorular ekleyerek, konu ile ilgili açıklama beklediklerini yineledi.

Başakşehir, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; MHK'nın hakemlerle alakalı almış olduğu kararlar sonrası konunun muhattaplarına yönelttikleri soruların cevaplandırılmadığını yineleyerek, ilave sorular yöneltti. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Ligin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan değişiklikler ile sorularımızı daha önce paylaşmıştık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın katıldığı bir televizyon programında bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak açıklamaların haricinden herhangi bir cevap alamadık. İlave sorularımız şunlardır:

Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalya maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir?

Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzon maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?

Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalya maçına atanmış mıdır?

MHK'nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK'nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır." - İSTANBUL