Erdinç Sözer: Galibiyeti hak etmiştik - Son Dakika
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Erdinç Sözer: Galibiyeti hak etmiştik

18.08.2022 23:51
Erdinç Sözer: Galibiyeti hak etmiştik

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Yazık bu emeğe. Galibiyeti hak etmiştik. Haftaya her şey açık. İstekli oyunla tur atlamak istiyoruz" dedi.

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Yazık bu emeğe. Galibiyeti hak etmiştik. Haftaya her şey açık. İstekli oyunla tur atlamak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirten Sözer, "Çok büyük emek verdik ve 1-0 öne geçtik. Mounir ile güzel bir gol attık. 1-0'ı 90 dakika tutmamız gerekirdi. Bir ortadan beraberlik golünü yedik ve maç 1-1 bitti. Ne yapmamız lazım daha iyi? İlk devre pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Maçtan evvel konuşmuştuk. İkinci devre daha hızlı oynadık, pozisyonlar bulduk. Güzel bir gol bulduk. Duran top sonrasında bir gol yedik. Yazık bu emeğe. Galibiyeti hak etmiştik. Haftaya her şey açık. İstekli oyunla tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

"GELECEK HAFTAKİ MAÇTA ŞANSIMIZ VAR"

Eşleşmede haftaya oynanacak olan rövanş karşılaşmasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Sözer, "Antwerp kuvvetli bir takım ama ben kendimizi onlarla aynı seviyede görüyorum. Maçı biz daha fazla domine etmeye çalıştık. Daha çok emek verdik. Rakibimiz iyi ve organize bir takım. Gelecek haftaki maçta şansımız var. O istekle maçı almamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: Galibiyeti hak etmiştik - Son Dakika

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