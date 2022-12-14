Ekrem İmamoğlu salona girdi! Tribünler ayağa kalktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ekrem İmamoğlu, bu kararın ardından Saraçhane'de bir konuşma yaptı. Ardından basketbol maçına hareket etti.

ANADOLU EFES'İ DESTEKLEMEYE GİTTİ

İmamoğlu, EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i Baskonia maçında desteklemek için Sinan Erdem Salonu'na gitti. Salonda İmamoğlu'nu gören taraftarlar şaşkınlık yaşadı.

SALON AYAĞA KALKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salona giriş yaptığı gören taraftarlar ayağa kalktı. İmamoğlu taraftarların yoğun ilgisine alkışla karşılık verip tribünleri selamladı.