İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor\'u ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Trabzonspor yöneticisi ve Divan üyesi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.
Ziyarette Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Ekrem İmamoğlu, Asbaşkan Zeyyat Kafkas nezdinde camianın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, Asbaşkan Kafkas nazik ziyaretleri için İmamoğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından İmamoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de İmamoğlu'na bakır fincan takımı hediye etti. - TRABZON
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
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