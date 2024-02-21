İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Madalya Kazanan Sporcuları İçin Basın Toplantısı Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları için basın toplantısı düzenledi.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Fatih Keleş ile milli güreşçiler Selçuk Can, Yunus Emre Başar, Murat Fırat ve Zeynep Yetgil katıldı.
Fatih Keleş, yaptığı açıklamada, 4 sporcunun elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırdığını dile getirerek, "Üç erkek sporcumuz da madalya aldı. Zeynep, kadınlarda bronz madalya kazandı. Zeynep'in sakatlık sonrası ilk şampiyonasıydı. Buna iyi bir dönüş olarak bakıyoruz. Bizi gururlandırdılar. Antrenörler Cenk İldem'e, Efrahim Kahraman'a ve Tevfik Keleş'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Grekoromen stil 72 kiloda altın madalya elde eden Selçuk Can, kariyerinde ilk kez kürsünün zirvesine çıktığını belirterek, "Çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyalarım vardı. Final maçına çıkınca Erdem Aslanoğlu beni aradı, 'Bu kez olacak' dedi. Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğum için mutluyum." diye konuştu.
Aynı stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar, "2021 yılından bu yana birçok madalyam oldu. Altın madalya kazanmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Takım halinde şampiyon olduk. Güçlü bir takımımız var. Bu sene olimpiyatlara henüz kota alınmadı. Kotayı alıp Paris 2024'te ülkemi temsil etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Şampiyonada grekoromen stil 67 kiloda bronz madalya kazanan Murat Fırat ise olimpiyat kotası almak için mücadele edeceğini vurgulayarak, "Önümüzde olimpiyat kotaları var. Selçuk kardeşimle olimpiyat kotası için yarışacağız. İlk kotaya ben gideceğim, ikinci kotaya o gidecek. Nasipse ikimizden birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kadınlar 53 kiloda bronz madalyayı boynuna takan Zeynep Yetgil ise zor bir sakatlık sürecinin ardından bu şampiyonaya katıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir sakatlık geçirdim. O yüzden olimpiyat elemelerine katılamamıştım. Zor bir süreçten geçtim. Acaba geri dönebilecek miyim diye düşünüyordum. Döndüm. Mutluyum. Bütün emeğim ve çabamla madalya kazandım. Olimpiyatlar için Avrupa elemeleri olacak. İlk 2'ye girmek gerekiyor. Sakatlık sürecinde kulübümün sürekli desteği oldu. Herkese teşekkür ediyorum."
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