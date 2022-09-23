Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik

23.09.2022 18:34
Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik

İstanbul'da 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile hazırlık maçı yapacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İstanbul'da 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile hazırlık maçı yapacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Tiago Çukur aday kadrodan çıkarıldı.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Belçika 2. Ligi takımlarından Dender'e kiralık olarak forma giyen Tiago Çukur'un sağ uyluk arka taraf kaslarındaki gerilme nedeniyle gerekli tedavisinin planlandığı bildirildi.

Genç futbolcunun aday kadrodan çıkarılması üzerine kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Tiago Çukur ile A Milli Takım'a gönderilen Ravil Tagir'in yerine Ümit Milli Takım aday kadrosuna Galatasaray'dan stoper Metehan Baltacı ile Hollanda 2. Ligi takımlarından Roda'dan sol bek Ali Barak'ın alındığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkları Ümit Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkları Gaming İstanbul Fuarı'nda Rise Online standına yoğun ilgi Gaming İstanbul Fuarı'nda Rise Online standına yoğun ilgi
Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:34:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement