İstanbul'da devam eden Etnospor Kültür Festivali - Son Dakika
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Spor

İstanbul'da devam eden Etnospor Kültür Festivali

İstanbul\'da devam eden Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Festivalin üçüncü gününde geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlar ile gastronomi alanında birçok etkinlik düzenlendi. Vatandaşlar, atlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, akrobasi ve savaş sanatları gibi gösterileri ilgiyle takip etti. Tozkoparan İskender dizisinin oyuncuları da festivalde izleyicilerle buluştu. Fetih Yağlı Güreş müsabakalarında İsmail Balaban şampiyon oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da festivali ziyaret ederek müsabakaları takip etti. Festival, Mazhar Alanson'un vereceği konserle sona erecek.

08.06.2024 18:49
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6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da devam ediyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyona Atatürk Havalimanı ev sahipliği yapıyor.

Festivalin üçüncü gününde geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlar ile gastronominin de arasında yer aldığı birçok alanda etkinliklere devam edildi.

Vatandaşlar, atlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, akrobasi ve savaş sanatları ile kökbörü gösterilerini ilgiyle takip etti. Ziyaretçiler, birçok geleneksel sporu ve oyunu deneyimleme fırsatı buldu.

TRT'de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin oyuncuları, izleyicileriyle bir araya geldi.

Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde Fetih Yağlı Güreş müsabakaları yapıldı. Rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban ile Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği finalde Taş'a üstünlük kuran İsmail Balaban, şampiyon oldu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, festivali ziyaret etti. Müsabakaları ve gösterileri takip eden Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

6. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü günü, Mazhar Alanson'un vereceği konserin ardından son bulacak.

Kaynak: AA

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