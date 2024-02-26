İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların heyecan dolu mücadelelerine sahne oldu. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden genç atletler, büyük bir başarı elde ederek performanslarıyla göz doldurdu.
Kadınlar kategorisinde mücadele eden Öykü Ceylin Tekdal, adeta fırtına gibi eserek 60 metre engelli branşında 8,75'lik bir dereceye imza attı. Genç yaşına rağmen U18 kategorisinde mücadele eden genç sporcu, Türkiye Şampiyonu unvanını kazanarak gelecek vaat eden bir yetenek olduğunu kanıtladı.
Erkekler kategorisinde ise Baturalp Bostan, 200 metre branşında gösterdiği etkileyici performansla Türkiye Şampiyonu oldu. 22,23'lük derecesiyle sadece şampiyonlukla kalmayıp aynı zamanda Avrupa barajını da geçmeyi başaran Bostan, Türk atletizminin geleceği için umut vaat eden bir isim olarak ön plana çıktı.
60 metre engelli branşında mücadele eden Koray Uygun da unutulmaz bir performans sergileyerek 8,00'lık derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu. Üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Uygun, istikrarlı ve başarılı performansıyla adından söz ettirdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN
Son Dakika › Spor › İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Aydınlı genç sporcular başarılı performans sergiledi - Son Dakika
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, takımının lig sonuncusuyla berabere kaldığı maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna sinirlendi. Terim, soruya fazla yorum katıldığını belirterek tepki gösterdi.
Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Enver Elatan ise hastaneden çıktıktan sonra TIR kazasında can verdi. Baba ve oğlun cenazeleri beraber defnedildi.
Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan "Baron" lakaplı Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrolünde yer alan Rothschild ailesinden yapılan açıklamada Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceği ifade edildi.
Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın ''Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok'' dediği öğrenildi.
Isparta'nın Gönen ilçesinde AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, kürsüde konuşma yaptığı sırada belediye hoparlöründen anons yapılmaya başlandı. Anons sesi kendisini bastırınca konuşmasına ara veren Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek "Sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımının 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldığı Al-Shabab maçında, rakip takım tribünlerinin, Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi. Ronaldo'nun taraftarlara yönelik hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
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