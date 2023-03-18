İstanbul'da galip yok! Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da galip yok! Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı

18.03.2023 16:21
İstanbul'da galip yok! Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. İlk yarısı karşılıklı gollerle geçilen maçın ikinci yarısından gol sesi çıkmazken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle sonuçlandı.

PERDEYİ FALL AÇTI

Mücadelenin ilk golünü ev sahibi ekibin golcüsü Mamadou Fall kaydetti.

MRSIC DENGEYİ SAĞLADI

Konuk ekibin golünü ise 41'inci dakikada penaltıdan Antonio Mrsic, attı.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

ÜMRANİYE SERİ YAKALADI

Son olarak Galatasaray'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup olan Ümraniyespor, almış olduğu bu beraberlikle birlikte yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

PUAN DURUMLARI

Berabere tamamlanan mücadelenin ardından Kasımpaşa, puanını 26 altıya yükseltirken Ümraniyespor'un puanı ise 22 oldu.

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İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı Recep Uçar: 'Hedefimiz ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak' Recep Uçar: 'Hedefimiz ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak'

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SON DAKİKA: İstanbul'da galip yok! Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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