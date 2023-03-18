Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk golünü ev sahibi ekibin golcüsü Mamadou Fall kaydetti.
Konuk ekibin golünü ise 41'inci dakikada penaltıdan Antonio Mrsic, attı.
Son olarak Galatasaray'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup olan Ümraniyespor, almış olduğu bu beraberlikle birlikte yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Berabere tamamlanan mücadelenin ardından Kasımpaşa, puanını 26 altıya yükseltirken Ümraniyespor'un puanı ise 22 oldu.
Son Dakika › Spor › İstanbul'da galip yok! Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika