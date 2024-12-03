İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı

Geniş Video İzle

İstanbul'da eş zamanlı operasyonda silah ticareti yapan 55 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli sosyal medya mecralarında silah ticaretiyle ilgili paylaşımlar yapan, yasa dışı silah imalatı ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 55 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yapıldı. Silah imalatı, ticareti ve sevkiyatında bulunan, sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımı yapan, bu paylaşımlarla kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği belirlenen şüpheliler hedef alındı. 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşet içerisinde 10'ar gram kokain ve marihuana, 1 sahte plaka ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği belirtildi.

İstanbul\'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı
Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 55 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.